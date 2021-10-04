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Российский автомобиль Lada Niva, несмотря на свой преклонный возраст, остается «продвинутым внедорожником», считает японский журналист Фумио Огава. В своей публикации в издании Asahi Shimbun автоэксперт восхитился наличием у этой машины подключаемого полного привода.

Автор отметил, что подобная система, позволяющая ездить по любым дорогам, даже сегодня имеется только на японской Suzuki Jimny и ряде американских внедорожников. «Нива» же вышла в свет в далеком 1976 году.

Огава рассказал, что при первом знакомстве с российском автомобилем в 80-х годах прошлого столетия, тот показался ему не таким продвинутым. Единственными преимуществами были простота конструкции, неплохой по тем временам дизайн и небольшие габариты. В остальном же «Нива» издавала слишком много шума и причиняла дискомфорт при поездках по бездорожью.

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