Кацунобу Като, генсек японского кабмина, отметил, что Япония подготовила представление России из-за военных маневров российских ВМС, проводимых в акватории Японского моря.

Согласно его словам, российский ВМФ проводит стрельбы с использованием ракет в районе, который частично охватывает область японской экономической зоны. По этой причине токийские власти воспользовались своими дипломатическими каналами, чтобы в прошлый четверг, 30 сентября, сделать представление Москве.

Глава правительства Японии добавил, что японские силы внимательно наблюдают за проводимыми маневрами. В СМИ указывают, что соответствующие учения начались 4 октября. Они продлятся ровно 5 дней. Ранее Токио выразил протест в связи с проведением данного военного мероприятия.