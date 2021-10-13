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Япония мечтает превратить свои Силы самообороны в полноценную армию, поэтому делает резкие заявления в адрес России, считает политолог Дмитрий Дрозденко. Такими высказываниями новый японский премьер пытается создать пропагандистский фон внутри страны, однако он не задумывается, что они могу еще больше усложнить отношения с РФ.

Напомним, что глава правительства Японии Фумио Кисида заявил – вопрос с Курилами Токио должен решить как можно скорее, чтобы не оставлять его потомкам. По его словам, на эти территории государство имеет точно такие же права, как и Россия.

Также Кисида считает решение проблемы островов главным условием подписания с РФ мирного договора по итогам Второй Мировой войны.

По мнению экспертов, премьер-министр Японии намеренно идет на ухудшение отношений с Россией. Таким образом он укрепляет свой авторитет у националистических сил страны, а также удовлетворяет стремление Соединенных Штатов надавить на РФ во всех возможных точках соприкосновения.

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