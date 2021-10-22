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Вертолеты ВМС Китая и России, которые взлетели с боевых кораблей в Сангарском проливе, вынудили Токио поднимать истребители для их перехвата, сообщил генсек японского правительства Ёсихико Ихидзаки.

Он рассказал, что в настоящий момент в проливе находится пять российских и пять китайских кораблей. Они появились неподалеку от японских границ сразу же после совместных учений.

Подойдя на расстояние около ста метров от острова Сумису, принадлежащего Японии, корабли РФ и Китая выпустили по одному вертолету. Токио отправил на перехват два истребителя, которые должны были вынудить винтокрылые машины снова сесть на палубы судов.

Ихидзаки заявил, что это провокация, а также отметил, что воздержится от версий появления боевых кораблей РФ и КНР в Сангарском проливе.

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