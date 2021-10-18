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Новый японский премьер Фумио Кисида заявил, что стране пора пересмотреть оборонную стратегию и внести в нее положение о превентивном ударе по потенциальному противнику. Эксперт Виктор Сокирко считает, что помимо Китая и Южной Кореи, глава правительства отнес к врагам Токио и Россию.

Он также отмечает, что у Японии имеются все возможности для быстрого создания сильной армии, которая превратится в серьезную угрозу. Заявления Кисиды указывают на подготовку Токио к войне. И не исключено, что это будут боевые действия против РФ, с которой Страна восходящего Солнца никак не может решить вопрос по Курилам.

Новый премьер объяснил стремление создать мощную японскую армию необходимостью полагаться только на себя в случае любого вооруженного конфликта. Он считает, что Соединенные Штаты уйдут из страны сразу же, как «запахнет жареным». Пример таких действий, по мнению Кисиды, Вашингтон уже продемонстрировал в Афганистане.

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