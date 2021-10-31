Украинские военные опубликовали с Сети кадры захвата села Старомарьевка. Видеозапись подтверждает, что часть самопровозглашенной ДНР, которая находилась в серой зоне, перешла под контроль Киева, пишет портал Avia.Pro.

На коротком ролике видно, как военнослужащие ВСУ устанавливают флаг на въезде в населенный пункт. Эксперты отмечают, что Киеву удалось не просто взять Старомарьевку под контроль, но и разместить в селе технику и вооружение для атак на народные республики.

Напомним, что одновременно с захватом села Украина применила в ДНР беспилотник «Байрактар ТБ2», уничтоживший гаубицу ополчения. Удар наносился с украинской территории. Впрочем, некоторые эксперты считают, что кадры с БПЛА, выложенные в Сеть Киевом, сняты в прошлом году в Нагорном Карабахе.