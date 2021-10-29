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Украинские ВС начали ожесточенный штурм Докучаевска, что в непосредственной близости от Донецка. Они пытаются захватить окрестности столицы самопровозглашенной ДНР и прекратить существование республики, пишет портал Avia.Pro.

Украина наносит по Докучаевску удар за ударом, но в настоящий момент ополченцам удается сдерживать атаки противника. Портал опубликовал несколько видеозаписей, показывающих, что ситуация весьма серьезная. Вполне вероятно, при такой интенсивности ударов Киев сумеет взять город под свой контроль.

Авторы публикации связывают штурма этого города с возможностью разместить на его территории артиллерийское и ракетное вооружение для нанесения прямых ударов по Донецку. Кроме того, Киев отрежет южную часть ДНР от столицы и фактически уничтожит самопровозглашенную республику.

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