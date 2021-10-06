В Херсонской области прошли очередные учения украинских войск. Пресс-центр командования объединенных сил ВСУ рассказал, что на этот раз свое мастерство повышали расчеты ОТРК «Точка-У».

Маневры уже традиционно были организованы практически у самой границы с Крымом. Таким образом Киев пытается продемонстрировать, что ждет крымчан обратно, несмотря ни на что. Условия учений максимально приблизили к боевым, что заставило расчеты действовать четко и быстро.

Военнослужащие прошли до полигона в Херсонской области маршем, после чего оборудовали позиции для стрельбы и нанесли удары по мишеням.

Командующий объединенных сил Сергей Наем пояснил, что военнослужащие сперва отрабатывали высадку десанта с последующим маршем, а затем тренировались атаковать аэродромную и другую инфраструктуру потенциального противника. Кто именно подразумевался под этим понятием, Наев не уточнил.