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Во Вьетнаме произошла вспышка коронавируса, которая повлияла на время поставки смартфонов iPhone 13.

Как сообщается, во Вьетнаме собираются некоторые части данной модели смартфонов. В частности, значительная часть деталей для камеры выпускается именно в этой стране. Вспышка коронавируса привела к тому, что время поставки моделей было увеличено. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники.

Компания Apple рассчитывала, что поставки комплектующих будут бесперебойными, но получилось так, что возник дефицит предложения запчастей. В итоге остаётся только ждать, когда вьетнамские компании смогут нарастить производство.

Как указывается, недавно один из заводов, который выпускает нужные запчасти, возобновил свою работу. Таким образом, улучшение ситуации прогнозируется не ранее середины октября.

Недавно представители Apple высказались насчёт некачественных фотографий, снятых на iPhone 13. Как было заявлено, с этой проблемой ещё никто не обращался.

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