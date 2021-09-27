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Представители Apple отреагировали на жалобы некоторых пользователей, согласно которым при фотографировании с iPhone 13 на снимках появляются черные квадраты.

Практически сразу же после старта продаж новых гаджетов американской корпорации в Сети начали появляться сведения о том, что на фотографиях, сделанных с помощью данных устройств, возникают артефакты. При этом их не видно во время съемочного процесса. Лишь после сохранения на изображении возникают странные квадраты. Некоторые пользователи также заявляют об ошибках с глубиной цвета.

В компании при этом отмечают, что еще никто не подавал обращения в службу поддержки с подобными проблемами, поэтому специалисты пока не пытались определить их причину. Если же речь идет о программном сбое, то устранить ошибку удастся уже в грядущих обновлениях iOS. В ином случае Apple, скорее всего, придется заменить смартфоны пострадавшим покупателям.

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