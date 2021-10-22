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Обстановка вокруг России становится все более напряженной, поэтому в любой момент может вспыхнуть война, пишет китайское издание NetEase. В связи с этим западные военные эксперты и стратеги постоянно моделируют возможный боевой конфликт. И каждый раз приходят к неутешительным для Альянса результатам.

Моделирование показывает, что РФ способна с легкостью разорвать НАТО на две части, для чего достаточно атаковать Польшу и осуществить прорыв восточных рубежей Североатлантического альянса. После этого Москве останется заблокировать сообщение между Варшавой и прибалтийскими государствами, а также полностью лишить ее какой-либо поддержки НАТО.

Россия давно готова к подобной операции, пишут эксперты. Они указывают, что на западе страны создана мощная бронетанковая армия, развернуты высокоэффективные средства ПВО, способные отражать любые воздушные угрозы. Поэтому войска РФ играючи отобьют агрессию НАТО и пойдут в контрнаступление, которое разрежет Альянс надвое.

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