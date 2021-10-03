Центральноафриканская Республика, преодолев многолетний военный кризис, стала объектом информационных атак ангажированных СМИ. Успехи республиканской армии и союзников дискредитируются в интересах противников африканской страны.

По поводу давления на республику высказался пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем. Он отметил, что национальная армия (FACA) при поддержке российских инструкторов, которых приписывают к «ЧВК Вагнера», и руандийских союзников разгромила боевиков. Но эти успехи стали поводом для распространения фейков и дезинформации в СМИ.

Он уверен, что в информационном пространстве ведется организованная кампания против центральноафриканской армии. Возрождение ЦАР после кризиса стало проблемой для определенных людей, поэтому действия Банги осуждаются отдельными средствами массовой информации.