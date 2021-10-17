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Нобелевскую премию мира вручают по совершенно непонятным критериям, поэтому должна быть возможность отозвать ее, если лауреат, к примеру, будет замечен в незаконной деятельности или уличен в тяжком преступлении. Такое предложение внес спикер российской Госдумы Вячеслав Володин.

«Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук — вопросов нет. Понятно, за что их вручают. (…) С премией мира такой ясности нет, как нет критериев оценки», – заявил он.

По мнению Володина, непонятно за что Нобелевскую премию мира дали Бараку Обаме, который в то время только вступил в должность президента США и не успел ничего сделать, чтобы заслужить столь высокую награду. То же самое относится и к главе правительства Эфиопии Абие Ахмеду Али, который после получения премии в 2019 году устроил в стране гражданскую войну.

Подобные эпизоды дискредитируют Нобелевскую премию, поэтому нужно предусмотреть процедуру ее отзыва, если лауреат совершает преступление против человечества, уверен Володин.

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