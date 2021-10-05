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Борис Юлин, специалист в области военной истории, в рамках беседы с журналистами «Ленты.ру» заявил, что недавнее испытание «Циркона» могло быть лишь ответом на тесты гиперзвукового оружия США.

Согласно его словам, РФ полностью засекретила почти все данные по своему гиперзвуковому вооружению, поэтому трудно что-либо говорить об уникальности технических параметров «Циркона». Он добавил, что сейчас подобные ракетные комплексы создают несколько стран, включая КНР, США и Россию. Речь идет о крайне сложных и дорогих технологиях, где очень трудно понять, где заканчивается реальность и начинается пропаганда.

Историк отметил, что российские специалисты принялись за разработку гиперзвуковых ракет еще в 90-х годах прошлого столетия, но затем она была остановлена из-за соглашений с американцами. Позднее работы над ними снова продолжились. В СМИ напоминают, что ранее в Баренцевом море состоялся пуск «Циркона», который успешно поразил цель.

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