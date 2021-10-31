Константин Сивков, эксперт по военным вопросам, отметил, что Соединенные Штаты решили уменьшить свое присутствие на Украине, а ЕС собирается создать единую армию и потеснить американцев.

Появилась информация о том, что Евросоюз намерен сформировать собственную военную миссию на украинской территории, «выразив свою солидарность на фоне увеличения агрессии со стороны России». Однако специалист отмечает, что этот процесс может занять много времени. На первом этапе будет лишь создана команда консультантов.

Речь идет об инструкторах, а не полноценных боевых отрядах. Они просто дополнят или заменят консультационные группы, которые уже присутствуют на Украине и действуют от лица США. Сивков также добавил, что Киев может даже не надеяться научить свои войска за счет данной миссии. Результаты, полученные в Ираке и Афганистане, показывают, что тактика Запада уступает российской.