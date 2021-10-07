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Геополитическая ситуация в мире стремительно изменяется. На смену господствующим на планете США и ЕС приходят Россия и Китай, что в ближайшие пару лет может привести к целой серии локальных конфликтов. Такое мнение высказал доктор военных наук Константин Сивков.

Эксперт напомнил, что представители США и НАТО неоднократно заявляли о возможной Третьей мировой войне. Однако любой глобальный конфликт превратится в катастрофу для человечества, так как в нем обязательно будет применено ядерное оружие. Поэтому вряд ли стоит ожидать подобных противостояний.

Скорее всего, мир ждет целая череда локальных войн, в которых будет происходить передел территорий, связанный со сменой геополитических лидеров.

Риск применения ядерного оружия, по мнению эксперта, сохраняется даже в такой ситуации, однако крупные державы используют его лишь в том случае, когда другого выхода у них уже не будет. До той поры на планете вряд ли разразится Третья мировая война.

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