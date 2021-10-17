В американских властных структурах хватает подлецов, но вот дураков там нет совсем. Поэтому они прекрасно понимают, что боевой конфликт с Россией уничтожит Соединенные Штаты. И даже не пытаются развязывать войну, заменив ее на экономические санкции, уверен военный эксперт Владимир Орлов.

Он пояснил, что США пристально наблюдают за прогрессом России в оборонной сфере и отлично видят, что с новейшим ее оружием тягаться бессмысленно. Чтобы заблокировать новые военные разработки, Вашингтон воздействует на РФ экономическими санкциями, однако и они не приносят желаемых результатов. РФ научилась им противостоять и сейчас легко преодолевает все новые и новые ограничения, вводимые по придуманным поводам.

США никогда не станут воевать с Россией, уверен Орлов. Точно так же, как и с Китаем, который демонстрирует успехи не только в «оборонке», но и в экономике. Вашингтон понимает силу этих двух государств и больше всего на свете боится, что они объединяться и оставят от Соединенных Штатов только воспоминание.