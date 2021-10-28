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Киев усиливает обстрелы самопровозглашенных республик на Донбассе, захватывает населенные пункты в так называемой «серой зоне» и задействует беспилотные аппараты «Байрактар ТБ2» для нанесения ударов по позициям ополчения. По мнению военного аналитика Владимира Орлова, Украина специально провоцирует армии ЛНР и ДНР, так как хочет втянуть в конфликт Россию.

Эксперт пояснил, что Украина, а точнее, ее западные хозяева пытается найти болевую точку, на которую отреагирует Москва. Именно для этого Киев провел спецоперацию по захвату представителя ЛНР в СЦКК и именно с этой целью он сейчас усиленно обстреливает Донбасс.

Война на Донбассе, отмечает Орлов, возможна в двух основных случаях – если Киев будет уверен, что Москва не вмешается в конфликт вообще, либо сделает это, но в той парадигме, которая устроит Соединенные Штаты и НАТО. Если РФ не будет реагировать на мелкие провокации, то дальше регулярных обстрелов дело так и не дойдет.

России сейчас нужно внимательно оценить ситуацию на Донбассе и принять решение. Если она не станет вмешиваться, это негативно отразится на ее репутации. Поэтому единственным разумным решением является операцию по принуждению Киева к миру.

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  • Анна
  • 26.10.2021
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