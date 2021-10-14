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Для украинских радикальных сил война с Россией – это мечта. Они хотят вернуть Крым под контроль Киева, а также захватить другие привлекательные для себя регионы РФ. Поэтому риски вооруженного столкновения с соседней страной остаются актуальными, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Он рассказал, что Киев вряд ли пойдет в лобовую атаку. Скорее всего он будет действовать исподтишка, отправляя в Крым диверсионно-разведывательные группы. При этом все подобные диверсии и провокации Украина намеревается подгадывать на то время, когда НАТО проводит в стране свои учения. Это позволит в случае чего спрятаться за «широкую спину» Альянса или даже втянуть его в боевые действия.

На Донбасс у радикалов тоже имеются планы. Они хотят использовать территории ДНР и ЛНР для создания концентрационных лагерей для населения самопровозглашенных республик.

России необходимо внимательно следить за деятельностью украинских ДРГ, так как они способны устроить диверсию на химических предприятиях, что приведет к серьезным проблемам, считает Кнутов.

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