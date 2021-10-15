Президент Украины Владимир Зеленский никогда не остановит войну, уверен политолог Владимир Карасев. Он поясняет, что если конфликт на Донбассе закончится, националисты и радикалы, которые сейчас находятся на востоке страны, устроят новую революцию. Причем действующему президенту придется бежать как можно дальше, чтобы не нарваться на их праведный гнев.

По мнению эксперта, Зеленский может говорить что угодно и встречаться с кем угодно, но прекращение войны все равно будет не в его интересах, поэтому она будет продолжаться еще несколько лет.

Украинский лидер также может рискнуть начать полномасштабное наступление на Донбассе, надеясь на помощь Североатлантического альянса. Однако и это он вряд ли сделает, так как очень высок риск повторить судьбу Михаила Саакашвили. Тот тоже думал, что НАТО поможет Грузии, однако уже через несколько дней после начала боевых действий был вынужден жевать галстук и лопотать оправдания для себя.