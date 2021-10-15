читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не остановит войну, уверен политолог Владимир Карасев. Он поясняет, что если конфликт на Донбассе закончится, националисты и радикалы, которые сейчас находятся на востоке страны, устроят новую революцию. Причем действующему президенту придется бежать как можно дальше, чтобы не нарваться на их праведный гнев.

По мнению эксперта, Зеленский может говорить что угодно и встречаться с кем угодно, но прекращение войны все равно будет не в его интересах, поэтому она будет продолжаться еще несколько лет.

Украинский лидер также может рискнуть начать полномасштабное наступление на Донбассе, надеясь на помощь Североатлантического альянса. Однако и это он вряд ли сделает, так как очень высок риск повторить судьбу Михаила Саакашвили. Тот тоже думал, что НАТО поможет Грузии, однако уже через несколько дней после начала боевых действий был вынужден жевать галстук и лопотать оправдания для себя.

Вам может понравиться

Читатели Fox News заявили, что слова Путина об отношениях с Байденом кажутся насмешкой

Читатели сайта телеканала Fox News посчитали насмешкой недавнее заявление президента РФ Владимира Путина об отношениях с лидером США Джо Байденом. Как сообщается, недавно Путин заявил, что отношения с Байденом у
  • Анна
  • 14.10.2021
  • читать 1 минуту

В американских ВВС рассказали, как не дали неизвестным угнать самолет из аэропорта Кабула

В разгар эвакуации американских войск из Афганистана в аэропорту Кабула случилось чрезвычайное происшествие, рассказали военнослужащие ВВС США. По их словам, пятеро неизвестных попытались захватить самолет и улететь из страны. Издание

Больше двух тысяч военнослужащих с Кубани едут в Крым на командно-штабные учения

Для двух тысяч военнослужащих Краснодарского края прозвучала рано утром учебная тревога. Подразделения уже переброшены в Крым на учения, направленные на проверку готовности войск Южного военного округа, сообщила пресс-служба ЮВО. На
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 октября – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 15 октября – пасмурно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 октября – небольшой дождь, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 октября – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 15 октября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 15 октября – пасмурно, до 8 °C | Армавир: погода, 15 октября – ясно, до 21 °C |