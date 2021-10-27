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Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита на Украину дал Киеву отмашку на возобновление обстрелов Донбасса. Именно после его визита ситуация в регионе начала обостряться стремительными темпами.

Военный эксперт Владимир Карасев уверен, что Остин привез на Украину не только слова поддержки, но и военную помощь на 60 миллионов долларов. Также глава Пентагона разрешил ВСУ начать наступательную операцию.

В настоящий момент, отметим, на линии разграничения в Донбассе действует режим прекращения огня. Однако обе стороны нарушают условия перемирия и обвиняют друг друга в обстрелах. После визита Остина Киев существенно усилил обстрелы, так как получил благословение от Вашингтона, уверен эксперт. Сейчас ВСУ вряд ли пойдут на прекращение огня. Напротив, они будут гораздо активнее атаковать находящиеся на нейтральной земле населенные пункты.

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