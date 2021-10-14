Создание Арктического флота сегодня России не под силу, считает военный эксперт Михаил Ходарёнок. Он объяснил, что для нового объединения потребуются дополнительные корабли. Кроме того, возникнут сложности с личным составом.

По мнению эксперта, для нового флота нужно как минимум 6-7 эсминцев, из которых будет сформирована лишь одна дивизия. Кроме того, потребуется искать несколько десятков тысяч военнослужащих в звании от адмирала до матроса. В этом нет никакого смысла, так как со всеми задачами по охране Севморпути и Арктики вполне справляется Северный флот.

Еще одна проблема связана с отсутствием круглогодичной навигации в Арктическом регионе, отметил Ходаренок. По его мнению, корабли по нескольку месяцев не смогут выйти со своих баз из-за обледенения. Чтобы исключить подобную ситуацию, потребуется провести модернизацию гражданских портов.