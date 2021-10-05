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Россия ликвидировала в Сирии четверых террористов «необычной атакой» с БПЛА сообщает портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что удар наносился разведывательным беспилотником, который сбросил на боевиков квадрокоптер со взрывным устройством.

При этом виноваты в случившемся сами боевики. Они заметили квадрокоптер, свалившийся на землю, и попытались подобрать его, собравшись в плотное кольцо. Именно в этот момент и произошел взрыв. В результате четверо террористов убиты, а еще трое получили серьезные ранения.

Эксперты отмечают, что атака оказалась чрезвычайно удачной. Иногда даже авиабомба не уничтожает такое количество террористов, как это сделало слабое взрывное устройство, сброшенное с дрона.

По словам авторов портала, официального подтверждения ликвидации боевиков пока нет.

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