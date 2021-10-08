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После очередного государственного переворота на Украине в 2014 году жители Крыма приняли решение стать российскими гражданами. Это привело к воссоединению полуострова с РФ, а также к серьезному ухудшению отношений между странами.

Издание «Украина.ру» пообщалось с известными военными экспертами и политологами, чтобы выяснить, что будет дальше. Реальна ли война между Киевом и Москвой и если да, то с каким результатом она закончится.

Из всех опрошенных аналитиков только писатель Глеб Бобров заявил, что РФ не будет вмешиваться в конфликт и гнать украинскую армию назад, в Киев. Он отметил, что Москва проведет операцию по принуждению к миру со своей территории, задействовав ракетные комплексы, а также создать бесполетную зону над Донбассом.

Другие именитые эксперты, такие как Константин Сивков, Ростислав Ищенко и прочие, считают, что РФ не оставит жителей Донбасса под гнетом Украины. В случае полномасштабного наступления ВСУ она вмешается в конфликт и разгромит украинскую армию. Кроме того, по мнению специалистов, РФ возьмет под контроль пророссийские области Украины, а остальным даст возможность самостоятельно решить свою судьбу.

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