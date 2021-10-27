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Военкор Семен Пегов считает, что ВСУ начали проводить разведку боем в различных направлениях. Своё мнение он высказал в Telegram-канале WarGonzo.

Такой вывод Пегов сделал на основании того, что не так давно Украина в первый раз задействовала беспилотник Bayraktar TB2 для того, чтобы осуществить агрессию в отношении ДНР и ЛНР.

Кроме того, он напомнил о недавнем похищении офицера ЛНР. Это указывает на то, что разведывательные действия проводятся на дипломатическом уровне. Также он отметил заход ВСУ в Старомарьевку.

Как заявил Пегов, это указывает на то, что Киев начал репетировать проведение на Донбассе карабахского сценария. Он выразил надежду, что военное командование ЛНДР это понимает.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал об идеальном сценарии наступления Киева на Донбасс. Для этого, как он заявил, нужно отрезать ДНР и ЛНР от моря.

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