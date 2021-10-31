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Украина на весь мир раздула историю с применением «Байрактара», однако она может стать настоящим позором для Киева, утверждает военкор ДНР Георгий Медведев. Он пояснил, что в самопровозглашенной республике факт использования беспилотника до сих пор не получил подтверждения.

Также многие эксперты считают, что Киев запустил фейк вместо «Байрактара», опубликовав в Сети видеозапись, сделанную в прошлом году в Нагорном Карабахе. Кроме того, на месте взрыва не было найдено ни единого фрагмента авиабомбы, сброшенной на гаубицу, хотя полностью боезаряд уничтожиться не в состоянии.

По словам Медведева, Украина вполне могла представить фейковое видео, чтобы разозлить Россию и втянуть ее в конфликт на Донбассе. Однако вместо этого она столкнулась с гневной реакцией Европы, которая не очень любят, когда нарушаются заранее подписанные договоренности.

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