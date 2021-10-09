Американские авианосцы USS John F. Kennedy и USS Kitty Hawk, которые ВМС США давно не используют, проданы компании, специализирующейся на демонтаже кораблей. Каждый из них обошелся ровно в один цент, поэтому покупатель сумеет извлечь для себя прибыль от этой сделки.

Представитель командования морских систем ВМС Алан Барибо пояснил, что компания демонтирует авианосцы, после чего распродаст цветные и черные металлы. При этом авианосец John F. Kennedy дойдет до места разборки своим ходом, а вот Kitty Hawk придется тянуть на буксире, что повлечет за собой дополнительные расходы для компании.

Также Алан Барибо с сожалением отметил, что продажа авианосцев означает закат их славной карьеры. Однако корабли уже не могли полноценно служить ВМС США, так как большинство узлов и механизмов вышли из строя из-за ржавчины и физического износа.