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Американские авианосцы USS John F. Kennedy и USS Kitty Hawk, которые ВМС США давно не используют, проданы компании, специализирующейся на демонтаже кораблей. Каждый из них обошелся ровно в один цент, поэтому покупатель сумеет извлечь для себя прибыль от этой сделки.

Представитель командования морских систем ВМС Алан Барибо пояснил, что компания демонтирует авианосцы, после чего распродаст цветные и черные металлы. При этом авианосец John F. Kennedy дойдет до места разборки своим ходом, а вот Kitty Hawk придется тянуть на буксире, что повлечет за собой дополнительные расходы для компании.

Также Алан Барибо с сожалением отметил, что продажа авианосцев означает закат их славной карьеры. Однако корабли уже не могли полноценно служить ВМС США, так как большинство узлов и механизмов вышли из строя из-за ржавчины и физического износа.

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