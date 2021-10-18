В издании «Известия», сославшись на собственные источники в оборонном ведомстве, отметили, что в российских ВМС начали тестировать подводных роботов для поиска морских диверсантов.

Отмечается, что подводные беспилотники могут наблюдать за морским пространством и определять местонахождение противников, пытающихся подплыть к охраняемым базам. Их можно будет также применять для осмотра кораблей и обнаружения мин. Первые подобные устройства в настоящее время испытываются подразделениями, направленными на борьбу с диверсиями.

После завершения испытаний командование решит, стоит ли принимать данные беспилотники на вооружение. Собеседники информационного агентства отмечают, что эти дроны способны работать, как под управлением оператора, так и в автономном режиме – им нужно лишь задать район поисков.