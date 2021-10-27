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Агрессивные заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в адрес России прокомментировал и военный эксперт Виктор Баранец. Он отметил, что если Германия решится вдруг «размахивать ядерной дубиной», то военные базы на ее территории будут уничтожены в течение нескольких минут.

Аналитик заметил, что столь жесткое высказывание Крамп-Карренбауэр стало неприятным сюрпризом для НАТО. Потому что как бы Альянс ни относился к Москве, он все же остерегается напрямую угрожать ей оружием. Простые немцы и многие политики в Германии также не в восторге от этого заявления.

Жители страны высказались в том духе, что давно пора выгнать с территории ФРГ американских военных с ядерными ракетами, чтобы у министра обороны больше не возникало соблазнов делать столь опасные заявления.

Баранец считает, что Крамп-Карренбауэр не просто так начала разбрасываться угрозами в адрес России. По Альянсу поползли упорные слухи о скором увольнении генсека НАТО Йенса Столтенберга и немецкая министр надеется занять его место.

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