Военный эксперт из Греции Ставрос Атламазоглу опубликовал в издании «1945» свой прогноз о возможной войне между НАТО и Россией. Он отметил, что катастрофические последствия боевых действий испытает на себе весь мир.

Ветеран ВС Североатлантического альянса написал, что еще никогда отношения между НАТО и Россией не портились до такой степени, как сейчас. Даже во времена холодной войны Советский Союз не разрывал общение с блоком, как сейчас.

Эксперт считает, что происходящее сегодня – это предвестники войны, которая будет ужасной и станет катастрофой для всей планеты. Он отметил, что победителя назвать очень сложно. И НАТО, и Россия хорошо вооружены и подготовлены, хотя у РФ есть несколько козырей, которые позволят ей прорвать оборону Альянса на Западе.

Вполне вероятно, пишет Атламазоглу, война начнется через несколько лет, когда арктические льды растают и откроют природные богатства, о которых мечтают и США, и другие страны НАТО.