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Трое военнослужащих Ирана погибли, а еще двое получили ранения в результате удара иранского же вертолета AH-1 Super Cobra. Портал Avia.Pro сообщает, что экипаж винтокрылой машины просто перепутал своих с чужими и нанес ракетный удар.

Оправдывает пилотов тот факт, что дело было ночью. Они подумали, что азербайджанские военные вторглись на территорию Ирана и занялись оборудованием наблюдательного пункта. Не разобравшись в ситуации до конца вертолет провел атаку, что и привело к жертвам.

Авторы портала пишут, что официального подтверждения от Тегерана пока нет. Впрочем, его может и не быть даже в том случае, если на самом деле все было действительно так, как рассказывает Avia.Pro. Подобные ошибочные атаки наносят удар по репутации Вооруженных сил, поэтому Иран вряд ли будет озвучивать информацию о них.

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