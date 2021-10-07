Венесуэла в коротком видео продемонстрировала применение российских беспилотных аппаратов «Орлан-10». Запись выложил в сеть один из пользователей социальной Сети «Твиттер».
Дрон, созданный компанией «Специальный технический центр», обладает широкими возможностями для разведки и наблюдения. Кроме того, он способен обнаруживать цели потенциального противника и передавать их координаты для нанесения удара комплексами ПВО, танками и бронетранспортерами, самоходными артиллерийскими установками и другим оружием.
В создании БПЛА использованы уникальные запатентованные разработчиками технологические решения, которые дают возможность находить цели по любым радиоизлучающим устройствам – рациям, системам связи, мобильным телефонам и прочему оборудованию.
«Орлан-10» может одинаково успешно использоваться не только в военной, но и в гражданской сфере для наблюдения за ремонтными, спасательными и прочими работами. Венесуэла, которая приобрела эти дроны, впервые продемонстрировала их на видео.
Венесуэла впервые официально показала применения российских разведывательных БПЛА "Орлан-10" pic.twitter.com/SQ4cz36A0s— Nigroll (@nigroll) October 6, 2021