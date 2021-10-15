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Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» выложил в Сеть хитрый пост, дополненный фотографией «дочери президента». Речь идет о Марии Воронцовой, которая на III Евразийском женском форуме выступила в качестве модератора экспертной группы «Изучение ДНК как способ познать себя».

Венедиктов опубликовал в своем Телеграм-канале Aavst фотографию с этого мероприятия и сопроводил ее подписью:

«Мария Воронцова, старшая дочь президента, выступила в Петербурге на Женском форуме».

Хитрость этого сообщения заключается в том, что журналист не стал уточнять, какого именно президента он имеет в виду.

Напомним, что многочисленные слухи давно сделали Воронцову «старшей дочерью президента» Владимира Путина. Однако информация эта так ни разу и не получила подтверждения.

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