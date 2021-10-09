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Высокомерные Соединенные Штаты уверены, что для них никакие правила не писаны, поэтому они остаются единственным государством, не уничтожившим химическое оружие, заявил политолог, эрудит и депутат Госдумы нового созыва Анатолий Вассерман. Он также напомнил, что Россия это обязательство выполнила еще 4 года назад.

Посольство РФ в США заявило, что Вашингтон должен уничтожить химоружие, так как вместе с остальными странами подписывал международную конвенцию. Однако Соединенные Штаты игнорируют подобные призывы. Они даже отказались выполнять требования Международного уголовного суда, считая себя над законом.

По словам Вассермана, в действующем законодательстве США прописаны нормы, которые не позволяют помогать международным структурам, пытающимся привлечь граждан страны к какой-либо ответственности за рубежом.

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