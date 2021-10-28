Турецкие беспилотники «Байрактар», имеющиеся в распоряжении Украины, способны нанести серьезный урон ополчению самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Именно поэтому республики должны задуматься о противодействии этим БПЛА и усилении своей системы противовоздушной обороны, уверен военный эксперт Василий Кашин.

Он пояснил, что у ДНР и ЛНР сейчас два выхода из сложившейся ситуации. Первый – это приобретение эффективных средств ПВО, способных уничтожать беспилотные аппараты. Второй – обращение к России, которая может задействовать для защиты территорий от налетов БПЛА собственные силы противовоздушной обороны.

С Кашиным согласен и эксперт Константин Скоркин. Он заявил также, что Киев с помощью «Байрактаров» продемонстрировал силу республикам Донбасса и поднял энтузиазм у своих военнослужащих. Кроме того, он использовал беспилотники в деле и теперь знает, чего от них ожидать. Однако сейчас Украина продолжит усиливать свои военные возможности и вряд ли станет начинать полномасштабную наступательную операцию.