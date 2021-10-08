В Санкт-Петербурге из-за тёплой осени вновь зацвели некоторые растения.

Как сообщается, в регионе установилась температура, которая на несколько градусов выше нормы, а также ярко светит солнце. В итоге это привело к тому, что в Юнтоловском заказнике в Приморском районе начали цвести брусника и черника.

Отмечается, что черника уже лишилась практически всех своих листьев, однако из-за тёплой осени на ней появились белоснежные цветы. Об этом в паблике «Грибы и Грибники СПб» в соцсети ВКонтакте сообщил Антон Кубышкин. Кроме того, он отметил, что на кустах черники можно найти ещё довольно приличное количество ягод. Брусника предпочитает более тёплую погоду, однако в некоторых местах можно найти и её цветы и бутоны.

Учёные недавно заявили, что глобальное потепление может привести к взрыву подземного газа в Сибири. Это может произойти даже рядом с жилыми районами.