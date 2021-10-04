Российские геологи считают, что увеличение частоты взрывов подземного газа на территории Сибири связано с повышением средней температуры на Земле.

Согласно их словам, после взрывов на поверхности остаются большие кратеры, которые можно увидеть в западной части региона. В настоящее время исследователи уже нашли более 20 подобных котлованов, возникших из-за детонации метана. Наиболее крупный из них обладает диаметром 20 метров, а в глубину он достигает 50 метров.

Взрывная реакция возникает в местах, где присутствует вечная мерзлота, которая может содержать в себе значительные объемы метана. В нижней части ледника при этом должна находиться соленая вода, имеющая природный газ. В результате глобального потепления лед тает, а давление в земле повышается, что и приводит к взрывам. Специалисты считают данное явление крайне опасным, так как оно может возникнуть рядом с жилыми районами.