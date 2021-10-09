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Соединенные Штаты часто критикуют новейший российский танк Т-14 «Армата», который считают «бумажным тигром». Однако у РФ уже имеется самый мощный в мире танк. Это Т-90, который после модернизации существенно превосходит американские «Абрамсы», уверен обозреватель издания The National Interest Чарли Гао.

Он рассказал, что основной танк армии США может похвастать новой автоматической системой подачи снарядов. У российской машины такой ленты нет, однако она выигрывает по дальности поражения целей. Также конструкторы РФ улучшили эргономику водительского кресла, оснастили Т-90 тепловизионным оборудованием, добавили систему стабилизации, повысившую точность стрельбы из пулеметной установки.

В ходе модернизации на российский танк были установлены тепловой прицел для разведчика, а также специальный командный прицел, который позволяет принимать верные решения в бою.

Т-90 также выигрывает у «Абрамса» и по другим техническим параметрам. Кроме того, он легче, поэтому может пройти там, где американская боевая машина застрянет или обрушит мостовую конструкцию.

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