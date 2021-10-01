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В США разработали новый препарат, который снижает риск госпитализации при заражении коронавирусом наполовину.

Как сообщается, препарат представляет собой таблетки, которые эффективны против штаммов «гамма», «дельта» и «мю». Указывается, что эти таблетки могут стать шагом вперёд в борьбе с коронавирусом.

В предварительных испытаниях таблеток участвовало 775 человек, которые имели лёгкую или среднюю степень заболевания коронавирусом. Все они были старше 60-ти лет. 385 пациентов принимали таблетки, остальные добровольцы получали плацебо.

Среди тех добровольцев, кто принимал таблетки, в течение месяца госпитализировали 28 человек (7,3%). Среди контрольной группы госпитализировали 53 человека (14%), кроме того, 8 из них скончались.

В ближайшем будет поднят вопрос о возможности использования таблеток во всём мире.

Ранее мы сообщали, что лечить коронавирус предложили препаратом из нанотел ламы. Создавать такие нанотела относительно просто, и они достаточно эффективны.

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