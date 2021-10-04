Американская армейская САУ (самоходная артиллерийская установка) M109A7 «Паладин» – это «пушка, которая взорвет Россию в войне». Так утверждает Брент М. Иствуд, бывший офицер пехоты армии США, а ныне «эксперт по обороне и национальной безопасности» в американском интернет-издании «1945» (19FortyFive). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Некоторые гражданские люди называют его танком, потому что это механизированная гусеничная машина. Не делайте такой ошибки, ведь в действительности это мобильная полевая артиллерийская пушка с длинным стволом. В армии это называют самоходной гаубицей, и она стреляет огромным 100-фунтовым [45 кг] 155-мм снарядом. Мало использовавшийся в годы «войны с террором», в потенциальной обычной войне с противостоящими державами, такими как Россия и Китай, M109A7 Paladin будет одной из самых важных систем оружия на поле боя, считают в 19FortyFive.

«Паладины» поступили на вооружение США в 1994 году. Их также используют Израиль, Южная Корея, Кувейт и Тайвань. В машине четыре члена экипажа – командир, механик-водитель, заряжающий и наводчик. «Паладин» способен двигаться самостоятельно: это требуется затем, чтобы «выстрелить и ускользнуть» – выпустить несколько снарядов, а затем перейти на новую позицию.

Стрельба из огромного 155-мм орудия M284 производит оглушительный звук. «Паладин» может поразить цель на расстоянии не менее 14 миль [23 км], а также от 19 миль [30 км] с использованием специальных снарядов. Скорострельность впечатляет – максимум восемь выстрелов в минуту. Как только Паладин переместится на новую позицию, он может снова открыть огонь в течение 60 секунд.

Внутри «Паладина» находятся мощные компьютеры, а его система прицеливания зависит от GPS. Этот шаг потенциально проблематичен, потому что русские преуспевают в наземной радиоэлектронной борьбе, и вполне могут заблокировать такую систему. Россия уже демонстрировала в Украине умение вести радиоэлектронную борьбу, которая может сбить артиллерию с прицела.

Армия США сейчас обеспокоилась ведением обычного боя с бронетехникой против России или Китая, и пытается улучшить оружие «Паладина». Для него разработан новый артиллерийский управляемый снаряд под названием «Эскалибур», предназначенный для высокоточных стрельб на дальние дистанции. Дальность его действия – более 31 мили [50 км], причем «Эскалибур» попадает в цель с точностью до двух метров.

Программа дальнейшей разработки нацелена на то, чтобы гаубица могла стрелять по целям, находящимся на расстоянии в 100 км. Это является частью новой армейской стратегии под названием «многодоменная битва». Согласно этой концепции, армия будет сосредоточена на подавлении вражеских беспилотников, используя артиллерийский огонь, запуская ракеты класса «земля-воздух», а затем атакуя дистанционным оружием. Это потенциально защитит больше солдат, не допуская их до ближнего боя, способного привести к большому количеству жертв.