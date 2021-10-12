Энтони Поттс, генерал армии США, отметил, что уже к следующему лету будет окончательно выбрано оружие из серии NGSW, которое способно пробить любой существующий бронежилет.

Согласно его словам, в американском Минобороны собираются с помощью нового оружия заменить использующиеся в настоящее время солдатами штурмовые винтовки M16 и автоматы M4. Оно разрабатывается в рамках проекта NGSW. В ближайшем будущем планируется сделать финальный выбор имеющихся образцов.

Американский военный отметил, что создаваемые модели имеют калибр 6,8 миллиметра. В будущем он станет базовым для бойцов армии США, так как обладает более высокими показателями точности, устойчивости и летальности. Соответствующее оружие также планируется оборудовать современным механизмом указания целей.