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К «вторжению России» должен быть готов каждый регион Украины, заявил командующий силами спецопераций Григорий Галаган. Ответил ему сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров, по словам которого РФ не собиралась и не собирается нападать на соседнюю страну. Поэтому Киеву давно пора успокоиться и попробовать решить внутренние проблемы.

Россия рассматривает войну с Украиной в качестве наиболее «ужасного» сценария и совершенно в ней не заинтересована. Однако есть одно «но». Под давлением своих хозяев из Соединенных Штатов и НАТО Киев сам может напасть на Россию. Либо спровоцировать ее вмешательство, начав наступательную операцию на Донбассе.

Джабаров уверен, что Украина сделает большую глупость, если по указке Североатлантического альянса развяжет войну с Россией, потому что НАТО не станет воевать и оказывать Киеву какую-либо помощь. Он поступит точно так же, как поступает всегда – умоет руки и будет вести войну до последнего украинского солдата.

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