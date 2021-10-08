Террористы всего мира ищут возможность создать собственное ядерное оружие. Для этой цели они пытаются завербовать специалистов, имеющих хоть какое-то отношение к данной сфере, заявил замглавы российского Совбеза Юрий Коков.

Он пояснил, что террористические организации также занимаются вербовкой преподавателей высших учебных заведений и даже студентов, которые учатся на последних курсах химико-биологических факультетов в институтах и университетах. Боевики проявляют огромный интерес к бактериальному, химическому оружию, обращают внимание на токсичные или патогенные химикаты.

Террористы хотят получить в свое распоряжение смертоносное оружие, которое позволит убивать большое количество людей. В США считают, что это маловероятно. К примеру, о ядерных вооружениях высказался эксперт Роберт Флойд. Он пояснил, что создание атомных боеголовок в настоящий момент доступно только государственным структурам. Террористы даже при наличии специальных знаний вряд ли смогут создать всю необходимую технологическую цепочку.