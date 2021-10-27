В провинцию Идлиб вошла самая длинная за последние годы колонна военной техники. Она растянулась почти на 5 километров, причем в ней замечено примерно 20 или более танков M-60, сообщило издание Avia. Pro со ссылкой на портал Al Khabour.

Авторы отметили, что на видеозаписи, опубликованной в Сети, колонна запечатлена у населенного пункта Тель-Абьяд. Позже она потерялась из виду, но эксперты предполагают, что она перебрасывается в провинцию Идлиб.

Именно там Анкара намеревается провести один из этапов своей боевой операции против курдов. Вполне вероятно, что наступление начнется буквально в ближайшие дни.

Напомним, что ранее на позициях курдских формирований появились российские военные. Они подняли флаги РФ, которые заставили турецкую армию приостановить уже практически начавшуюся контртеррористическую операцию.