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В провинцию Идлиб вошла самая длинная за последние годы колонна военной техники. Она растянулась почти на 5 километров, причем в ней замечено примерно 20 или более танков M-60, сообщило издание Avia. Pro со ссылкой на портал Al Khabour.

Авторы отметили, что на видеозаписи, опубликованной в Сети, колонна запечатлена у населенного пункта Тель-Абьяд. Позже она потерялась из виду, но эксперты предполагают, что она перебрасывается в провинцию Идлиб.

Именно там Анкара намеревается провести один из этапов своей боевой операции против курдов. Вполне вероятно, что наступление начнется буквально в ближайшие дни.

Напомним, что ранее на позициях курдских формирований появились российские военные. Они подняли флаги РФ, которые заставили турецкую армию приостановить уже практически начавшуюся контртеррористическую операцию.

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