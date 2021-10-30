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Пятеро украинских бойцов получили ранения в результате ответного огня со стороны самопровозглашенной ДНР. Эту информацию представил штаб так называемой операции объединенных сил на Донбассе.

Все военнослужащие были своевременно доставлены в госпиталь и сейчас чувствуют себя удовлетворительно. Штаб утверждает, что ранения бойцы получили после использования ополченцами беспилотников со взрывными устройствами и обстрелов с применением запрещенной тяжелой артиллерии.

Украинская сторона совсем «забыла» отметить, что военнослужащие пострадали именно в результате ответного огня. Накануне ВСУ ожесточенно обстреливали территорию ЛНР из гранатометов и минометов, поэтому было принято решение открыть огонь для подавления позиций противника.

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