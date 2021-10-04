Компания Oppo начала продажи смартфона Oppo A55 4G, который является преемником Oppo A54.

Новая модель имеет 6,5-дюймовый ЖК-экран, разрешение которого составляет HD+ 7200×1600 пикселей. Яркость экрана составляет до 550 Нит, частота обновления – 60 Гц.

Новинка будет поставляться с операционной системой Android 11. Устройство имеет процессор Helio G35, 4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб флеш-памяти. Также есть возможность расширить память картой microSD. Также отмечается, что ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки 18 ВТ.

Смартфон получил три сенсора камеры – камеру на 50 МП, датчик глубины на 2МП и макрообъектив на 2МП. Камера на передней панели имеет 16МП.

Выпускаться смартфон будет в радужно-синей и звёздно-чёрной расцветке. Стоимость модели с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти составит 210 долларов, а модель с 6 ГБ оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти обойдётся в 235 долларов.

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