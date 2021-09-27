Минг-Чи Куо, авторитетный аналитик, заявил, что Apple собирается в будущем кардинально поменять внешний облик своих мобильных гаджетов, поэтому iPhone 14, который представят в грядущем году, получит новый дизайн.

В последний раз компания значительно меняла облик своих устройств около 4 лет назад, выпустив iPhone X. Именно он первым получил прямоугольный вырез в верхней части экрана, получивший название «челка». После этого все новые «Айфоны» имели похожий дизайн, включая недавно вышедший iPhone 13. Однако это изменится в следующем году.

Отмечается, что Apple планирует отказаться от морально устаревшей «челки», заменив ее более современным круглым вырезом под камеру, который размещают сбоку или в центре верхней области дисплея. Другие датчики, которые нужны для функционирования опции Face ID и прочих систем, установят прямо под экраном. Там же могут разместить дактилоскопический сканер.