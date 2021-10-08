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Администрация Рязани планирует установить в городе комплексы «умных» остановок. Пресс-служба мэрии сообщила, что такое предложение было внесено АО «Интеркросс».

Внешний вид будущих остановок пока не определено, но зато известно, что их оснастят системой контроля движения транспорта, камерами видеонаблюдения с серверами и программным обеспечением для сохранения записей, телеметрическим оборудованием, аппаратурой для сбора данных для правоохранительных органов и спасательных службы.

Одна такая остановка обойдется городу почти в три миллиона рублей. Представители компании «Интеркросс» заявили, что комплексы успешно поставляются в другие области.

На следующем заседании Художественного совета будут обсуждаться вопросы, связанные с внешним видом остановочных комплексов, а также с местами их установки в городе.

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