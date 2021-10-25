В Румынии активизировались злоумышленники, представляющиеся посредниками «Газпрома» и предлагающие купить дефицитный газ по сравнительно невысокой цене.

Данные сведения были опубликованы посольством РФ, расположенным в Бухаресте. Указывается, что мошенники, якобы являющиеся представителями российской компании, отправляют импортерам недостоверные отчеты, предлагая им приобрести несуществующий газ в огромных объемах и по заниженной стоимости.

К примеру, они предлагали продать 2,5 миллиарда кубометров «голубого» топлива, обещая поставить его за 10 месяцев. Однако мошенническую схему удалось быстро раскрыть, так как «Газпром экспорт» обладает официальным представительством в Румынии. Сотрудники компании призывают импортеров обязательно обращаться к ним для проверки статуса подрядчиков.