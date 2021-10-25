Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Румынии активизировались злоумышленники, представляющиеся посредниками «Газпрома» и предлагающие купить дефицитный газ по сравнительно невысокой цене.

Данные сведения были опубликованы посольством РФ, расположенным в Бухаресте. Указывается, что мошенники, якобы являющиеся представителями российской компании, отправляют импортерам недостоверные отчеты, предлагая им приобрести несуществующий газ в огромных объемах и по заниженной стоимости.

К примеру, они предлагали продать 2,5 миллиарда кубометров «голубого» топлива, обещая поставить его за 10 месяцев. Однако мошенническую схему удалось быстро раскрыть, так как «Газпром экспорт» обладает официальным представительством в Румынии. Сотрудники компании призывают импортеров обязательно обращаться к ним для проверки статуса подрядчиков.

Вам может понравиться

Некомплектность Франции: террористы в Мали расширили зону действий

Террористы в Мали начинают действовать все более агрессивно. Так, на днях в регионе Сикассо были похищены пять работников строительной компании. Более десятка боевиков на мотоциклах напали на мирных граждан и

Секретарь СНБО Данилов пообещал открыть «центры связи с властями» на границе с Крымом и Донбассом

Алексей Данилов, представитель украинского СНБО, дал обещание предоставить людям, которые проживают в Крыму и Донбассе, возможность связаться с киевскими властями, путем создания пунктов связи на границе соответствующих регионов. Согласно его

Журналист Бутусов назвал вице-премьера Резникова главным кандидатом на пост министра обороны Украины

Юрий Бутусов, главред информагентства «Цензор.нет», сославшись на свои источники, отметил, что вице-премьер Алексей Резников может занять пост главы Минобороны Украины. Согласно словам журналиста, Владимиром Зеленским, украинским лидером, уже была согласована
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 октября – небольшой дождь, до 7 °C | город Мытищи: погода, 25 октября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 октября – ясно, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 октября – ясно, до 11 °C | Королев: погода, 25 октября – переменная облачность, до 8 °C | Подольск: погода, 25 октября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Армавир: погода, 25 октября – небольшой дождь, до 7 °C |