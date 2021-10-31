Сборка российских истребителей пятого поколения Су-57 будет выполняться с применением технологий дополненной реальности. Внедрение AR оборудования позволит существенно ускорить производственные процессы, а также повысить точность работ до максимума.

Ведущий программист авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре Валерий Тимохин рассказал, что новая технология позволяет накладывать цифровые модели отдельных узлов и механизмов на собираемый самолет. Такая визуализация дает возможность избегать даже малейших ошибок и обеспечивать высокую точность операций.

Тимохин также отметил, что если на каждой из производственных площадок ОАК задействовать современные технологические решения, то скорость сборки самолетов повысится в несколько раз.