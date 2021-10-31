читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сборка российских истребителей пятого поколения Су-57 будет выполняться с применением технологий дополненной реальности. Внедрение AR оборудования позволит существенно ускорить производственные процессы, а также повысить точность работ до максимума.

Ведущий программист авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре Валерий Тимохин рассказал, что новая технология позволяет накладывать цифровые модели отдельных узлов и механизмов на собираемый самолет. Такая визуализация дает возможность избегать даже малейших ошибок и обеспечивать высокую точность операций.

Тимохин также отметил, что если на каждой из производственных площадок ОАК задействовать современные технологические решения, то скорость сборки самолетов повысится в несколько раз.

Вам может понравиться

Автомобиль из кортежа Джо Байдена стал участником ДТП в Риме

Американский лидер Джо Байден 29 октября посетил Рим. Как сообщатся, он проехал в кортеже, который состоял из 85 автомобилей. Одна из машин кортежа, как стало известно, попала в ДТП. Случилось
  • Анна
  • 29.10.2021
  • читать 1 минуту

Необычная активность авиации РФ на севере и востоке Сирии привлекла пристальное внимание

Российские ВКС привлекли к себе пристальное внимание чрезмерной активностью в северной части Сирии, сообщает портал Avia.Pro. Авторы поясняют, что все дело в вертолетах, которые стали летать гораздо интенсивнее. Отмечается, что

Политолог Ищенко: Киев занят выбором между внешней или гражданской войной

Киев в ближайшее время обязательно развяжет войну, однако сейчас он пытается определиться, с кем собственно воевать. Использование на Донбассе беспилотника Bayraktar и захват села Старомарьевки показывают, что Украина намерена вовлечь
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 октября – переменная облачность, до 9 °C | город Мытищи: погода, 31 октября – переменная облачность, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 октября – переменная облачность, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 октября – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 31 октября – ясно, до 13 °C | Подольск: погода, 31 октября – ясно, до 10 °C | Армавир: погода, 31 октября – ясно, до 13 °C |